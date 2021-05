Extinction Rebellion: Kleine Protestaktionen auch in Hamburg Stand: 15.05.2021 14:11 Uhr Bundesweit haben heute Anhängerinnen und Anhänger der Klima-Protestgruppe Extinction Rebellion zu Protesten aufgerufen. Auch in Altona, Eimsbüttel und Winterhude gab es Protestaktionen.

Es war ein ungewöhnlicher Protest unter dem Motto "Rebellion of One", also Rebellion des Einzelnen. Um Punkt 12 Uhr war an mehreren Orten ein einziger Demonstrant mit einem Protest-Plakat auf die Straße gelaufen. Auf der Ottenser Hauptstraße in Altona, auf dem Moorfuhrt in Winterhude sowie auf der Osterstraße konnten die Protestierenden den Verkehr minutenlang Stören, ehe die Polizei den Protest auflösen konnte.

Platzverweis in Altona

In Altona erteilten die Polizisten einem jungen Demonstranten einen Platzverweis, dennoch wollte er die Fahrbahn nicht verlassen. Der Teenager wehrte sich gegen die Einsatzkräfte, als sie ihm Handschellen anlegten. Die Beamten brachten den Jungen im Streifenwagen zum Polizeirevier. Weitere Protestierende wurden nicht in Gewahrsam genommen. Die bundesweiten Demonstrationen richteten sich gegen die Klimakrise. Die Aktivisten von Extinction Rebellion fordern unter anderem autofreie Städte.

