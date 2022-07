Stand: 26.07.2022 20:16 Uhr Explosion in Stadtteilschule Finkenwerder: Defekte Gasleitung?

Die Explosion in der Stadtteilschule Finkenwerder Anfang Juli könnte von einer defekten Gasleitung ausgelöst worden sein. Die Polizei ermittelt derzeit in diese Richtung. In der Schule war es in der Nacht zum letzten Schultag zu der Explosion und einem Brand gekommen. Teile des Gebäudes stürzten ein, verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 26.07.2022 19:30