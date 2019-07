Stand: 07.07.2019 11:20 Uhr

Explosion: Vier Verletzte nach Feuer in Ottensen

Vier Menschen sind am Samstagabend verletzt worden, als es in einem Wohnhaus in Ottensen eine Explosion gab. "Unser Einsatzleiter hat die Fassade brennend vorgefunden. Die Flammen schlugen aus dem Fenster raus - bis ins dritte Obergeschoss hoch. Er hat sofort die Alarmstufe erhöht", berichtete Feuerwehrsprecher Martin Schneider NDR 90,3.

Explosion in Wohnhaus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.07.2019 08:00 Uhr Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses hat es in Ottensen eine Explosion gegeben. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen aus dem Dachgeschoss des brennenden Gebäudes retten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein Hund und zwei Katzen gerettet

Einige Bewohner retteten sich aus dem Haus in der Bahrenfelder Straße auf das Flachdach des Nebenhauses. "Die mussten wir dann dort herunterholen", so Schneider. Bewohner aus dem Dachgeschoss im fünften Stock brachten die Retter Mithilfe von Fluchthauben durch das Treppenhaus nach draußen. Neun Menschen, einen Hund und zwei Katzen retteten sie aus dem Haus. Vier Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Auch der Hund wurde mit Sauerstoff versorgt. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz und zwei Notärzte vor Ort. Wie es zu der Explosion kam, ist unklar.

Weitere Informationen 20 Bilder Schweres Gerät für schwere Einsätze Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. NDR.de stellt einige von ihnen vor. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.07.2019 | 08:00 Uhr