Stand: 15.10.2023 08:03 Uhr Exil-Iraner demonstrieren gegen Islamische Republik

Eine Gruppe von Exil-Iranern hat am Sonnabend in Hamburg gegen die Islamische Republik demonstriert - und auch Solidarität mit Israel gezeigt. Rund 30 Menschen versammelten sich auf dem Rathausmarkt und schwenkten Flaggen des Irans vor der Revolution von 1979. Sie stellten sich auch zu den rund zehn Teilnehmenden einer Mahnwache für Israel, die ebenfalls in der Innenstadt stattfand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.10.2023 | 08:00 Uhr