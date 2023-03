Stand: 14.03.2023 18:26 Uhr Exhibitionist zu Geldstrafe verurteilt

Das Hamburger Amtsgericht hat am Dienstag einen Exhibitionisten zu einer Geldstrafe von mehr als 10.000 Euro verurteilt. Der 35-Jährige gilt damit als vorbestraft. Er hatte in Ohlsdorf über Jahre hinweg Frauen belästigt. Im Juni 2021 entblößte er sich dann vor zwei Polizistinnen in Zivil. Die beiden überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Der Mann war selbst ein Nachbar aus Ohlsdorf.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.03.2023 | 19:00 Uhr