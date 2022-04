Stand: 26.04.2022 16:54 Uhr Ex-Häftling soll JVA-Mitarbeiterin bedroht haben: Festnahme

Nach einem Hinweis über eine mögliche Geiselnahme hat die Polizei am Dienstag am Hamburger Stadtpark einen Mann festgenommen. Zuvor habe es einen Hinweis gegeben, wonach ein ehemaliger Häftling der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel eine JVA-Mitarbeiterin bedroht habe und die Frau sich vermutlich sogar in dessen Gewalt befinde, teilte ein Polizeisprecher mit. Zivilfahnder hätten das Auto der Frau am Rande des Parks lokalisiert. Als die beiden Personen wenig später auftauchten, hätten die Zivilbeamten den Mann überwältigt. Die Kriminalpolizei prüft nun die Hintergründe. | Sendedatum NDR 90,3: 26.04.2022 17:00

