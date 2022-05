Stand: 10.05.2022 17:48 Uhr Ex-Freundin niedergestochen: 23-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt

Das Hamburger Landgericht hat am Dienstag einen Mann mit geistiger Behinderung wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Der 23-Jährige hatte seine Ex-Freundin im Oktober des vergangenen Jahres in einem Waldstück in Finkenwerder niedergestochen. Die Frau war von einer Joggerin verletzt aufgefunden worden. Der Angeklagte gilt trotz seiner Behinderung als voll schuldfähig. | Sendedatum NDR 90,3: 10.05.2022 17:00