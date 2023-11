Eva Diederich

Eva Diederich ist in der Nähe von Düsseldorf geboren und hat dort Anglistik und Medienwissenschaften studiert. Nach dem Volontariat beim NDR startete sie 2010 als Reporterin im NDR Studio Lübeck beim Fernsehen. Ob Live-Einsätze, Berichte aus Politik und Gesellschaft oder Spontanreportagen bei der "Dorfgeschichte" - gerade die Mischung macht für sie den Spaß an der Arbeit aus. Seit 2020 unterstützt Eva Diederich das Team der Hamburg Journal-Moderatoren. Sport, Klavier, Singen, Segeln, Motorrad fahren und Tanzen - am liebsten alles gleichzeitig - füllt ihre Freizeit. Schnell ganz im Norden angekommen, fühlt sie sich hier heimisch.