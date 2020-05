Stand: 08.05.2020 06:20 Uhr - NDR 90,3

"Euthanasie"-Opfer 1945: Gedenken im Livestream

Anfang Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Die Evangelische Stiftung Alsterdorf gedenkt daher der während der Zeit des Nationalsozialismus deportierten und ermordeten Menschen mit Behinderung. Insgesamt wurden 630 Bewohnerinnen und Bewohner aus den Alsterdorfer Anstalten in Zwischen- oder Tötungsanstalten abtransportiert, nur 80 haben überlebt.

Videos 01:54 NDR 90,3 Die Geschichte der Alsterdorfer Anstalten NDR 90,3 Die dunkelste Zeit der Alsterdorfer Anstalten war während es Nationalsozialismus. Bis in die 1970er Jahre wurden Patienten angekettet. Seitdem hat sich auf dem Gelände viel getan. Video (01:54 min)

Kranzniederlegung im Livestream

Wegen der Corona-Krise muss in diesem Jahr die gemeinsame Veranstaltung mit der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll, der Evangelischen Akademie der Nordkirche und der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll abgesagt werden. Stattdessen werden der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, Hanns-Stephan Haas und Michael Wunder, Leiter des Beratungszentrums der Stiftung an der "Stolperschwelle" in Alsterdorf niederlegen.

Die "Stolperschwelle" markiert den Abfahrtsort der grauen Busse, die die Euthanasie-Opfer abtransportierten. Musikalisch begleitet wird die Kranzniederlegung vom Hamburger Klarinettisten Michael Meiners. NDR.de überträgt die Kranzniederlegung heute um 11 Uhr im Livestream.

