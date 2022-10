Eurowings-Pilotenstreik: Wieder 58 Flüge in Hamburg gestrichen Stand: 18.10.2022 06:48 Uhr Mitten in den Herbstferienzeit vieler norddeutscher Bundesländer legen die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings die Arbeit nieder. Vom dreitägigen Ausstand wird auch heute vor allem Hamburg betroffen sein, wo erneut mehr als die Hälfte der Eurowings-Flüge ausfallen.

Wegen des erneuten Pilotenstreik bei Eurowings fallen am Hamburger Flughafen auch heute 29 Abflüge aus, außerdem wurden genauso viele ankommende Flieger gestrichen. Geplant waren eigentlich jeweils 46 Abflüge und Ankünfte der Fluggesellschaft. Alle Kundinnen und Kunden wurden laut eines Eurowings-Sprechers am Vortag über entsprechende Ausfälle informiert. Wie es am Mittwoch - dem dritten Streiktag - aussieht, wird erst im Laufe des Tages sichtbar sein. Schon am Montag waren jeweils 29 Abflüge und Ankünfte von Eurowings in Hamburg ausgefallen.

Fluggäste sollen vorab über Ausfälle informiert werden

Insgesamt drei Tage lang legen viele Pilotinnen und Piloten von Eurowings nach einem Streikaufruf der Vereinigung Cockpit ihre Arbeit nieder. Eurowings änderte daraufhin deutschlandweit den Flugplan, damit mehr als die Hälfte der Passagiere trotz des Streiks ihre geplanten Ziele erreichen können. Alleine zum Wochenstart fielen aber 240 von 488 geplanten Eurowings Flügen aus. Auf den Flughäfen in Hannover und Bremen wurden zum Streikauftakt keine Eurowings-Verbindungen gestrichen.

In Hannover und Bremen bislang keine Streichungen

In Hannover sind die je drei geplanten Abflüge und Ankünfte bisher nicht gestrichen worden, dasselbe gilt für einen geplanten Abflug und eine Landung in Bremen. Alle Passagiere werden aber gebeten, sich vorab über den Status ihres Fluges auf der Eurowings-Homepage, der App oder bei ihrem Flughafen zu informieren. Enden soll der Ausstand der Piloten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Weitere Informationen Fluggastrechte: Was tun bei Annullierung oder Verspätung? Ist ein Flug verspätet oder wird gar annulliert, haben Reisende Anspruch auf Ersatzbeförderung und teils auf Entschädigung. mehr

Eurowings: Gehen an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren

In dem Arbeitskampf bleiben die Fronten auch vor dem zweiten und dritten Streiktag verhärtet. Der Finanzchef der Airline, Kai Duve, betonte am Montag, seine Firma sei mit dem jüngsten Angebot an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gekommen. Auf dieser Basis müsse die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit an den Verhandlungstisch zurückkehren. Der Streik koste die Firma jeden Tag einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Das gefährde Arbeitsplätze. Bei dem Streit geht es unter anderem um 14 zusätzliche freie Tage, die Cockpit verlangt. Eurowings ist zu zehn zusätzlichen Tagen bereit.

AUDIO: Interview: Warum gestalten sich Eurowings-Verhandlungen so schwierig? (4 Min) Interview: Warum gestalten sich Eurowings-Verhandlungen so schwierig? (4 Min)

Betroffen sind Flüge von Eurowings Deutschland

Die Lufthansa-Tochter hatte angekündigt, die Auswirkungen des Streiks so gering wie möglich zu halten. So würden etwa Flüge auf Partner-Airlines umgebucht, hieß es. Betroffen vom Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sind laut Eurowings nur Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die von der österreichischen Tochter Eurowings Europe sowie von Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus operiert.

Eintägiger Streik Anfang Oktober mit Folgen

Am 6. Oktober waren bereits wegen der eintägigen Streikaktion rund die Hälfte von 500 geplanten Flüge ausgefallen - unter anderem von und nach Hamburg und Hannover. Bis zu 30.000 Fluggäste waren deutschlandweit von dem Ausstand betroffen gewesen.

Anfang September hatte bereits ein Pilotenstreik beim Mutterkonzern den Flugbetrieb der Lufthansa fast vollständig lahmgelegt. Dabei ging es um Lohnforderungen der VC, die aktuell nicht Gegenstand der Verhandlungen sind. Flüge von Eurowings waren damals nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.10.2022 | 17:00 Uhr