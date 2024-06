Europawahl-Hochrechnung für Hamburg: Grüne vor SPD und CDU Stand: 09.06.2024 22:10 Uhr Die Grünen haben bei der Europawahl in Hamburg laut einer am Sonntagabend veröffentlichten Hochrechnung erneut die meisten Stimmen eingefahren.

Wie das Statistikamt Nord mitteilte, müssen die Grünen zur vorigen Wahl 8,9 Prozentpunkte einbüßen, liegen aber mit 22,2 Prozent vorn. Zweitstärkste Kraft würde demnach mit leichten Verlusten die SPD, die auf 19,1 Prozent kommt. Leichte Gewinne verbuchte hingegen die CDU, die bei 18,2 Prozent lag.

AfD legt in Hamburg laut Hochrechnung leicht zu

Laut Hochrechnung konnte die AfD in Hamburg um 1,1 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent zulegen. Die FDP kommt demnach auf 7,0 und die Linke auf 5,1 Prozent. Auf die übrigen Parteien entfielen 20,8 Prozent - darin enthalten auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, das in der Hochrechnung des Statistikamts aber nicht gesondert aufgeführt wurde.

Zeitgleich mit der Europawahl fanden in Hamburg die Bezirkswahlen statt. Am Sonntag wurden zunächst die Europawahl-Stimmen ausgezählt. Am Montag folgen die Bezirkswahl-Stimmen. Alle Wahlergebnisse für Hamburg werden im Internet auf der Seite wahlen-hamburg.de veröffentlicht.

