Europäischer Leitkongress für Soziales tagt in Hamburg

Stand: 08.06.2022 10:25 Uhr

Wie können Menschen mit Behinderungen gut integriert werden? Was brauchen Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und womit ist Obdachlosen am meisten geholfen? Um solche Fragen geht es ab heute beim Europäischen Leitkongress für Soziales, der in Hamburg stattfindet.