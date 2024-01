Europäischer Haftbefehl gegen "Block House"-Erbin erlassen Stand: 03.01.2024 21:54 Uhr Der Sorgerechtsstreit um die Kinder von "Block House"-Erbin Christina Block eskaliert. Die "Bild" berichtet, dass gegen die Tochter vom Steakhaus-Gründer Eugen Block ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde.

Der Haftbefehl soll von dänischen Behörden an das Hamburger Landeskriminalamt geschickt worden sein. Hier in Hamburg ist der Haftbefehl nach Angaben der "Bild"-Zeitung dann von der Staatsanwaltschaft in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt worden. Das bedeutet, Christina Block muss der Polizei immer sagen, wo sie sich aufhält. Die Staatsanwaltschaft Hamburg wollte sich NDR 90,3 gegenüber dazu nicht äußern.

Kinder in Dänemark dem Vater entrissen

Am Silverstag begann das Drama: Im dänischen Gravenstein, rund 30 Kilometer von Flensburg entfernt, will der Ex-Mann von Christina Block mit den zwei kleineren Kindern das Feuerwerk ansehen. Dann rennen Männer auf ihn zu, entreißen ihm beide Kinder, springen mit ihnen in ein geliehenes Auto und fahren nach Deutschland.

Später am Dienstag bestätigte dann Christina Block in einem Statement, dass die mutmaßlich entführten Kinder, 10 und 13 Jahre alt, bei ihr sind.

