"EuroMinds": Wirtschaftsgipfel tagt in Hamburg Stand: 30.06.2022 07:26 Uhr Die Mobilität der Zukunft und die Wirtschaft von morgen sind zwei der großen Themen, über die Experten und Expertinnen am Donnerstag und Freitag beim "EuroMinds Wirtschaftsgipfel" in Hamburg diskutieren.

Hauptsächlich werden bei "EuroMinds" globale Themen, wie der Zusammenhalt Europas oder die Digitalisierung diskutiert. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eröffnet das Treffen am Donnerstag, weitere Gäste sind unter anderem der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil, der CDU-Europa-Politiker Elmar Brok und Marina Weisband (Grüne). "EuroMinds" versteht sich als Verbindung von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien und will nach eigenen Angaben deutsch-europäische Perspektiven eröffnen.

Der Wirtschaftsgipfel "EuroMinds" findet bereits zum dritten Mal in Hamburg statt. Aber selten waren - angesichts der aktuell großen internationalen Herausforderungen - gemeinsames Handeln und ein intensiver Austausch wichtiger.

Wirtschaftsgipfel per Livestream zu verfolgen

Den Livestream zur Veranstaltung können Sie am Donnerstag und Freitag auf dieser Seite ansehen. Am Donnerstag läuft der Stream von 9.45 bis 18.30 Uhr, am Freitag dann von 9.30 bis 17 Uhr.

