Stand: 26.01.2023 06:03 Uhr EuroCup: Towers feiern ersten Sieg unter Coach Barloschky

Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Pflichtspielniederlagen nacheinander ist den Veolia Towers Hamburg der lang ersehnte erste Sieg in der Ära des neuen Cheftrainers Benka Barloschky gelungen. Der Basketball-Bundesligist setzte sich am Mittwochabend im EuroCup-Spiel beim polnischen Club Slask Wroclaw (Breslau) mit 100:64 (50:34) durch und kam damit im zwölften Spiel in der B-Gruppe zum vierten Erfolg.

