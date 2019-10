Stand: 06.10.2019 15:36 Uhr

Este-Klappbrücke nach Sperrung wieder frei

Die Klappbrücke am Este-Sperrwerk südlich der Elbe in Hamburg ist nach einer vorübergehenden Sperrung wieder für den Verkehr geöffnet. Das sagte ein Sprecher der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) am Sonntagnachmittag. Die Brücke in Neuenfelde hatte demnach am Sonnabendvormittag wegen eines Problems mit der Hydraulik nicht mehr geschlossen werden können. In etwa drei Metern Höhe war sie stehengeblieben. Einen Tag lang blieb die wichtige Verbindung zwischen Hamburg und dem Alten Land deshalb für den Verkehr gesperrt.

Größere Schiffe können Klappbrücke nicht passieren

Autofahrer zwischen Jork und Neuenfelde wurden umgeleitet, eine Busverbindung nach Altona war ebenfalls betroffen. Auch wenn die Autofahrer nun wieder freie Fahrt haben - größere Schiffe können die Klappbrücke laut HPA vorerst nicht passieren. Der Defekt könne erst in der kommenden Woche vollständig behoben werden, sagte der HPA-Sprecher. Doch zumindest sei die Brücke wieder geschlossen.

