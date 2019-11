Stand: 18.11.2019 07:51 Uhr

Erzieherberufe boomen in Hamburg

In Hamburg gibt es einen Ansturm auf Erzieherberufe. Fast 5.800 Schülerinnen und Schüler werden in diesem Jahr in staatlichen und privaten Schulen in einem sozialpädagogischen Beruf ausgebildet. Das sind 406 mehr als noch im vergangenen Jahr - und das ist auch ein neuer Höchststand. Damit sind sozialpädagogische Ausbildungen inzwischen sogar beliebter als manche kaufmännische, die früher auf Platz 1 lagen.

Veränderte Zugangsvoraussetzungen

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) begrüßt den Trend und vermutet, dass dieser auch anhält. "Wir rechnen damit, dass die Zahl der Absolventinnen und Absolventen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um mehr als 20 Prozent steigen wird", so der Senator. Mit neuen attraktiven Einstiegsmöglichkeiten habe Hamburg den Zuwachs ermöglicht. So könnten inzwischen auch Hauptschülerinnen und Hauptschüler zu sogenannten sozialpädagogischen Assistenten ausgebildet werden - wenn sie erfolgreich ein zehntes Schuljahr und damit den erweiterten Hauptschulabschluss absolviert haben. Sind die Azubis fertig, können sie beispielsweise Erzieher in Kitas unterstützen oder sich zu vollwertigen Erziehern weiter ausbilden lassen.

Dadurch hat sich gerade die Zahl der Auszubildenden in diesem Beruf innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Mit insgesamt 1.140 Ausbildungsanfängerinnen und -anfängern ist die Sozialpädagogische Assistenz 2019 der am häufigsten gewählte Ausbildungsberuf in Hamburg.

Auch mehr Aus- und Weiterbildungen

Einen Rekord gibt es darüber hinaus auch in der Aus- und Weiterbildung zum Erzieher. Durch eine bessere finanzielle Unterstüzung beginnen mehr als 1.200 Interessenten eine Erzieher-Ausbildung.

