Stand: 22.05.2019 07:27 Uhr

Erzbistum verkündet Schließung von sechs Schulen

Es war bereits angekündigt worden, jetzt wird es amtlich: Mindestens sechs von 21 katholischen Schulen in Hamburg werden geschlossen. Das hat das Erzbistum in seinem Amtsblatt bekannt gegeben.

Um diese Schulen geht's:

Geschlossen werden die Domschule St. Marien St. Georg (Schließung mit Wirkung vom 31. Juli 2023), die Katholische Schule Altona (31. Juli 2023), die Katholische Schule St. Marien Eulenstraße in Ottensen (31. Juli 2021), die Katholische Franz-von-Assisi-Schule in Barmbek-Nord (31. Juli 2023), die Katholische Schule Neugraben (31. Juli 2023) und das Niels-Stensen-Gymnasium in Harburg (31. Juli 2025).

Bei zwei Schulen steht die Entscheidung noch aus: An der Katholischen Sophienschule Elsastraße (Barmbek-Süd) und der Katholischen Schule Harburg soll es erst noch Mitarbeiteranhörungen geben.

Erzbistum in Geldnöten

Dem Erzbistum Hamburg sieht aufgrund "erheblicher finanziellen Belastungen keine ausreichenden finanziellen Mittel" mehr, um die Schulen baulich in Schuss zu halten und die alljährlichen Subventionen für den laufenden Betrieb zu leisten. Das Erzbistum ist mit knapp 80 Millionen Euro überschuldet. Nach einem Bericht der Unternehmensberatung Ernst & Young würde die Summe bis 2021 auf bis zu 350 Millionen Euro anwachsen, falls nicht umgesteuert wird. Das Erzbistum unterhält in Hamburg bislang 18 Grund- und Stadtteilschulen sowie drei Gymnasien mit insgesamt rund 9.000 Schülern. Es ist damit der größte private Schulträger in Hamburg.

Sechs Schulen müssen schließen NDR 90,3 - 22.05.2019 07:00 Uhr Jetzt ist es amtlich: Das Erzbistum Hamburg hat in seinem Amtsblatt die Schließung von sechs katholischen Schulen in Hamburg angekündigt. Bei zwei Schulen steht die Entscheidung noch aus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Das Erzbistum Hamburg schrumpft deutlich Die Zahl soll sich fast halbieren: Die katholische Kirche in Hamburg rechnet damit, dass sie in den nächsten 40 Jahren rund 40 Prozent ihrer jetzt noch 400.000 Mitglieder im Erzbistum verliert. (03.05.2019) mehr Schulschließungen: Eltern lassen nicht locker Das Erzbistum Hamburg will bis zu acht der 21 katholischen Schulen schließen - aus finanziellen Gründen. Die Elternvertreter fordern nun, das Erzbistum solle die Finanzen offenlegen. (04.09.2018) mehr Erzbistum stoppt Gespräche über Schul-Rettungen Mindestens fünf katholische Schulen in Hamburg stehen vor der Schließung: Die Kirche hat die Gespräche mit der Schulgenossenschaft beendet. Die Elternschaft spricht von einem "Schlag ins Gesicht". (05.07.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.05.2019 | 07:00 Uhr