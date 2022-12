Stand: 21.12.2022 21:16 Uhr Erzbistum Hamburg ändert Arbeitsrecht

Im Erzbistum Hamburg gilt ab dem 1. Januar das neue kirchliche Arbeitsrecht. Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Amtsblatt hervor. Demnach müssten Kirchenmitarbeitende in zweiter Ehe oder in homosexuellen Partnerschaften nicht mehr mit einer Kündigung rechnen. Die deutschen Bischöfe hatten das Arbeitsrecht Ende November beschlossen, es galt aber bisher nur als Empfehlung.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.12.2022 | 19:30 Uhr