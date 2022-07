Stand: 21.07.2022 20:57 Uhr Erzbistum Hamburg: 1.000 Hilfspakete für die Ukraine

Das katholische Erzbistum Hamburg und sein Wohlfahrtsverband Caritas bringen demnächst die ersten 1.000 Hilfspakete für Familien in der Ukraine auf den Weg. Die Pakete enthalten vor allem Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel, wie das Erzbistum am Donnerstag mitteilte. In den kommenden Tagen werden die Pakete von verschiedenen Sammelpunkten in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein in ein Zwischenlager nach Schwarzenbek gebracht. Von dort soll dann der Hilfstransport in die Ukraine starten. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 21.07.2022 19:30