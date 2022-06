Stand: 30.06.2022 14:57 Uhr Erzbischof Heße reist nach Polen und in die Ukraine

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße plant für Anfang Juli eine Solidaritätsreise nach Polen und in die Ukraine. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz mit. Heße ist innerhalb der Bischofskonferenz Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen und Vorsitzender der Migrationskommission. Heße wird den Angaben zufolge am 3. Juli zunächst nach Polen in die Grenzregion zur Ukraine reisen. Anschließend werde er nach Lwiw in die Ukraine fahren. "Der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine markiert einen Einschnitt in der Geschichte unseres Kontinents. Das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer trifft Europa ins Herz", sagte Heße. | Sendedatum NDR 90,3: 30.06.2022 14:00