Stand: 20.06.2022 06:21 Uhr Erstes Training nach der Sommerpause: HSV startet in die neue Saison

Vier Wochen nach der verlorenen Relegation startet der Hamburger SV als letzter Fußball-Zweitligist in die Saisonvorbereitung. Nach den Leistungstests am Wochenende bittet Trainer Tim Walter am Montag seine Mannschaft zur ersten Übungseinheit nach der Sommerpause. Als bislang einzige Zugänge sind Filip Bilbija vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt und Torwart Matheo Raab vom Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern dabei. | Sendedatum NDR 90,3: 20.06.2022 06:00