Stand: 25.08.2019 10:55 Uhr

Erstes SOS-Kinderdorf in Hamburg entsteht

Anfang September ist es im Hamburger Stadtteil Dulsberg soweit: Dann wird der Grundstein gelegt für das erste SOS-Kinderdorf mitten in der Stadt. Der "Hafen für Familien" entsteht an der evangelischen Kirchengemeinde bei der Straßburger/Weißenburger Straße. Er soll Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien bleiben können, ein neues Zuhause bieten.

SOS-Kinderdorf für 18 Hamburger Kinder

Das bisherige Familienzentrum in Dulsberg ist mittlerweile zu klein geworden für die vielen Angebote. Deshalb wird es künftig am neuen Standort untergebracht mit einem Café, einem Kinderkleiderladen sowie Beratungs- und Kursräumen. So können sich Eltern vernetzen und Beratung für Erziehungsfragen- und Familienthemen finden.

"Somit sind künftig zwei Konzepte unter einem Dach", sagte der Leiter des SOS-Kinderdorfs in Hamburg, Torsten Rebbe, dem Hamburg Journal. In dem nicht öffentlichen Gebäudeteil wird es drei Wohneinheiten geben. Dort sollen drei Kinderdorffamilien mit bis zu 18 Hamburger Kindern und Jugendlichen leben.

2021 sollen die SOS-Kinderdorffamilien einziehen

Wenn alles nach Plan läuft, soll der "Hafen für Familien" im Frühjahr 2021 eröffnen. Für die SOS-Kinderdorffamilien werden auch noch Erzieher gesucht, die als Kinderdorfmütter oder Kinderdorfväter mit den Kindern und Jugendlichen unter einem Dach leben und sie rund um die Uhr betreuen.

