Erster Schnee im neuen Jahr: Winterdienst im Großeinsatz Stand: 03.01.2025 12:59 Uhr Wegen des ersten Schneefalls im neuen Jahr ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg seit dem frühen Freitagmorgen mit einem Großaufgebot im Einsatz. 725 Einsatzkräfte der Stadtreinigung streuen und räumen unter anderem Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Bushaltestellen und Zebrastreifen.

Nach Angaben der Hamburger Polizei rollte der Verkehr auf Hamburgs Straßen am Morgen zunächst wie gewohnt. Gegen Mittag ereigneten sich jedoch einige Unfälle im Stadtgebiet. Auch auf den Straßen im Umland war es glatt. Unfälle gab es auf der A7, der A23 und der A26. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten wegen der anhaltenden Glätte weiterhin vorsichtig sein, betonte die Stadtreinigung.

Räumfahrzeuge auf dem Flughafen

Der Schneefall wirkte sich auch auf den Betrieb am Flughafen aus. Am Mittag lagen drei Zentimeter Schnee am Flughafen Hamburg. Auf dem Airport mussten Räumfahrzeuge für die Start - und Landebahnen eingesetzt werden.

Am Montag wieder mild

Die weiße Winterlandschaft wird laut Deutschem Wetterdienst aber wohl nicht von langer Dauer sein. Die Nacht zum Sonnabend werde zwar frostig und die kommenden Tage könnten immer mal wieder Schneefälle bringen, sagte ein Meteorologe am Freitag. Doch schon am Montag werde es mit 11 bis 13 Grad wieder sehr mild.

