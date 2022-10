Erste Wasserstofflieferung aus den Emiraten kommt nach Hamburg Stand: 21.10.2022 17:45 Uhr Grüner Wasserstoff ist mehr als ein Energieträger, er ist auch ein großer Hoffnungsträger für die Energiewende. Darum ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag in Hamburg. Er wird eine erste Testlieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) offiziell in Empfang nehmen.

Beim Kupferhersteller Aurubis soll am Freitagabend ein Container mit einer Lieferung flüssigem Ammoniak übergeben werden. Neben Habeck werden auch der Industrieminister der Emirate, Sultan Al Jaber, und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) anwesend sein. Der von der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gelieferte Wasserstoff wurde in Form des Wasserstoffderivats Ammoniak verschifft und war im September von der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) umgeschlagen worden.

Vor der geplanten feierlichen Testübergabe sprachen Robert Habeck, Peter Tschentscher und Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) mit dem Industrieminister der Emirate. Gemeinsam berieten sie im Hamburger Rathaus über Möglichkeiten, mit "grünem" Wasserstoff künftig auf fossile Brennstoffe in der industriellen Produktion zu verzichten.

Ammoniak soll einmal Gas ersetzen

Das flüssige Ammoniak ist eine chemische Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff. Im Vergleich zu Wasserstoff lässt es sich leichter, effizienter und kostengünstiger speichern und auch transportieren. Das gelieferte Ammoniak wird Aurubis für Testläufe zur klimaneutralen Umstellung der Kupferdrahtproduktion einsetzen. Langfristig soll so der fossile Brennstoff Gas ersetzt werden.

BUND: Wasserstoff-Produktion verbraucht viel Energie

Die Umweltschützerinnen und Umweltschützer vom BUND hingegen kritisieren die Nutzung des Wasserstoff-Derivats als klimaschädlich. "Die Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas verbraucht enorme Mengen an Erdgas nicht nur für das Endprodukt, den Wasserstoff, sondern auch für den Herstellungsprozess unter hohem Druck und hoher Hitze", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Lucas Schäfer am Freitag. Hinzu komme der Energieverlust für die Umwandlung von Wasserstoff in Ammoniak für den Transport sowie für die CO2-Abscheidung und die unterirdische Speicherung des Treibhausgases.

Schäfer: "Blauer" Wasserstoff ist sogar ein Rückschritt

Insgesamt sei "blauer Wasserstoff" damit mehr als 20 Prozent klimaschädlicher als die direkte Verbrennung von Kohle oder Erdgas. Schäfer sprach von einem technologischen Rückschritt, der die Ausbeutung fossiler Rohstoffe sogar noch beschleunige. Der BUND fordert eine konsequente Beschränkung der Wasserstofftechnologie auf wirklich "grünen", aus erneuerbaren Energiequellen hergestellten Wasserstoff.

Kooperation mit den Vereinigen Arabischen Emiraten

Habeck hatte Mitte März während einer Reise in die Golfregion mehrere Kooperationen zum Aufbau einer Wasserstoffwertschöpfungskette zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet. Die Emirate verfügen laut Wirtschaftsministerium über gute Voraussetzungen für eine kostengünstige Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und wollen diesen nach Deutschland liefern.

Was ist "grüner Wasserstoff"? Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Von Natur aus kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Um das farblose chemische Element aus dieser Bindung abzuspalten, ist Energie notwendig. Dabei wird Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Für umweltfreundlichen "grünen Wasserstoff" werden Erneuerbare Energien wie Solar- oder Wind-Energie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten (Elektrolyse).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende