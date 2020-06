Stand: 26.06.2020 15:54 Uhr - NDR 90,3

Erste Kreuzfahrt ab Hamburg seit Corona-Shutdown

Am Freitag startet in Hamburg das erste Hochsee-Keuzfahrtschiff seit dem Corona-Shutdown zu einer Fahrt. Die "MS Fridtjof Nansen", ein Schiff der Reederei Hurtigruten, verlässt den Hafen mit 150 Passagieren. Zu normalen Zeiten kann das Schiff 530 Passagiere mitnehmen, wegen der Corona-Pandemie wurde die Zahl begrenzt. Das 2020 fertig gebaute Schiff fährt Richtung Norwegen - in die Fjorde und zum Nordkap. Bis September startet sie noch fünf weitere Male ab Hamburg.

"MS Fridtjof Nansen" sticht in See 26.06.2020 16:20 Uhr Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise legt ein Kreuzfahrtschiff von einem deutschen Hafen ab. Von Hamburg aus macht sich die "MS Fridtjof Nansen" auf den Weg Richtung Norwegen. Markus Lobsien berichtet.







Hygienemaßnahmen an Bord

Wegen der Corona-Pandemie gelten an Bord Hygieneregeln. So müssen die Passagiere am Terminal Masken tragen, wenn die "MS Fridtjof Nansen" vor Anker liegt. An Bord gilt diese Pflicht nicht. Dafür verspricht die Reederei aber häufige Desinfektionen. Geländer, WCs und Sitze werden mehrfach am Tag desinfiziert, teilte die Reederei mit. Buffets mit Selbstbedienung seien nicht vorgesehen.

Keine Landgänge

Landgänge wird es nicht geben. Die norwegische Regierung hat diese nach Informationen von NDR 90,3 nicht genehmigt. Es sind also nur Fahrten an der Küste und durch die Fjorde vorgesehen. Ab 15. Juli sind aber voraussichtlich Anläufe von Häfen und Landgänge in Norwegen möglich. Die günstigsten Preise für die Reisen ab Hamburg liegen auf der "MS Fridtjof Nansen" nach Informationen von NDR 90,3 bei 4.500 Euro pro Person. Die "MS Fridtjof Nansen" ist ein Expeditionsschiff, mit hoher Eisklasse. An Bord wird mit der norwegischen Krone gezahlt.

Hybridantrieb soll Umwelt schonen

Das Schiff gehört zu den modernsten Europas. Es hat einen Dieselhybridantrieb. Das bedeutet: Leistunsgspitzen des Dieselmotors werden durch starke Batterien gekappt. So sind Anfahrmanöver etwas spritsparender, laut der Reederei bis zu 20 Prozent. Im Schornstein hat das Schiff Filteranlagen eingebaut. Trotzdem: Umweltschützer wie Greenpeace und NABU kritisieren den fehlenden Landstromanschluss und die lange Reise zu geplanten Zielen in der Antarktis. Mit der "MS Otto Sverdrup" soll 2021 ein weiteres Schiff regelmäßig nach Norwegen starten.

