Erste Hamburger Reaktionen auf die Wahl in Niedersachsen Stand: 09.10.2022 20:15 Uhr Die Landtagswahl in Niedersachsen ist der letzte große politische Stimmungtest für das laufende Jahr gewesen. Vor allem von der Hamburger SPD und den Grünen gab es Glückwünsche.

Laut infratest dimap kommt die SPD von Ministerpräsident Stefan Weil kommt auf 33,0 Prozent, dahinter folgt die CDU mit 28,2 Prozent. Kräftig zulegen können die Grünen auf nun 14,3 Prozent. Die FDP muss mit 5 Prozent noch zittern, während die AfD mit 11,5 Prozent stark hinzugewonnen hat. Die Linke hat den Einzug in den Landtag erneut verpasst.

Freude bei der Hamburger SPD

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gratulierte seinem Parteikollegen Weil. Auf Twitter schrieb er: "Gute Wahl in Niedersachsen." Außerdem wünschte er Weil viel Erfolg bei der Regierungsarbeit.

Weiland: "Rot-Grün war Wunsch-Konstellation"

"Die SPD Niedersachsen ist stärkste Kraft, wir haben einen klaren Auftrag, die Regierung anzuführen", sagte Hamburgs SPD-Landesvorsitzender Nils Weiland. Man könne sich den Koalitionspartner aussuchen und aller Voraussicht nach, werde es eine rot-grüne Koalition werden - was auch die Wunsch-Konstellation gewesen sei.

Alam: "Niedersachsen wollen grüne Mitgestaltung"

Von Leon Alam, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der Grünen in Hamburg, gingen Glückwünsche ins Nachbarland zu "einem starken grünen Ergebnis". "Keine andere demokratische Partei konnte mehr Wählerstimmen hinzugewinnen und es ist klar erkennbar: Die Menschen in Niedersachsen wollen Rot-Grün in der Regierung und sie wollen grüne Mitgestaltung in ihrem Bundesland", so Alam im NDR Hamburg Journal.

Ploß: "CDU sollte in Niedersachsen mitregieren"

Christopher Ploß erkannte an, dass die SPD stärkste Kraft geworden sei. Er sagte aber auch, es sei für die Menschen in Niedersachsen am besten, wenn die CDU in ihrem Bundesland in der Regierung bleibe. "Denn gerade in der aktuellen Zeit, in der wir eine Energiekrise haben, in der wir stabile Preise brauchen, wäre eine Regierungsbeteiligung der CDU enorm wichtig für Niedersachsen", so Ploß.

Ritter: "Linke will zu alter Stärke zurückfinden"

Sabine Ritter, Landessprecherin der Linksfraktion zeigte sich enttäuscht. "Jetzt kommen wir wieder nicht in den Landtag. Das ist schlecht, das ist zutiefst bedauerlich", so Ritter. Gleichzeitig arbeite man hart daran, möglichst schnell nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit und auch in Hamburg bald zu alter Stärke zurückzufinden.

Körner: "Herrschende Parteien machen große Fehler"

Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD, Joachim Körner, sagte, seine Partei sei sehr froh. "Denn wir haben uns lange große Sorgen gemacht um die Entwicklungen der Partei und im Moment scheint es so, dass wir wieder im Aufwind sind", sagte er dem Hamburg Journal. Er denke, das liege daran, dass die "herrschenden Parteien" große Fehler machen.

Kruse: "Müssen unser Profil schärfen"

Michael Kruse, der Landesvorsitzende der FDP, sagte: "Wir hoffen natürlich, dass wir über der Fünf-Prozent-Hürde landen. Aber so oder so, ob's knapp drüber oder knapp drunter ist - das ist kein Ergebnis, das uns als Freie Demokraten so zufriedenstellen kann." Deswegen sei es die Aufgabe der FDP, ihr Profil zu schärfen - bei einzelnen Personen, aber auch dort, wo man "herausgehoben sichtbar ist", nämlich auf Bundesebene. Dort werde man daran arbeiten, dass man innerhalb der Ampel ein noch schärferes Profil zeige.

