Erste Fahrt der Helgoland-Fähre abgesagt

Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" hat seinen Start in die neue Saison verschieben müssen. Eigentlich hätte das Schiff heute Morgen von den Hamburger Landungsbrücken aus über Wedel und Cuxhaven zur Felseninsel starten sollen. Doch die Fahrt fiel aus. Die 2018 fertiggestellte Fähre war zuvor für einen jährlichen Check in einer Hamburger Werft. Viele Fahrgäste erfuhren erst am Anleger von der Verschiebung.

Start der "Halunder Jet"-Saison verschoben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.03.2019 10:00 Uhr Autor/in: Karsten Sekund Böse Überraschung für Gäste der Helgoland-Fähre "Halunder Jet". Ihre Fahrt wurde abgesagt. Wegen technischer Probleme muss die Fähre länger in der Werft bleiben als geplant.







Keine Fahrt vor Dienstag

Die Arbeiten hätten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können, sagte die Geschäftsführerin der Förde-Reederei Seetouristik, Birte Dettmers, der Deutschen Presse-Agentur. Passagiere des "Halunder Jets" müssen sich noch bis Dienstag gedulden. Denn auch die Fahrten am Sonntag und Montag werden ausfallen. Grund ist die schlechte Wettervorhersage.

Die Saison sollte in diesem Jahr deutlich früher beginnen - anders als sonst um Ostern herum. Die Reederei will testen, wie die Gäste das zusätzliche Angebot zur frühen Jahreszeit annehmen.

97.000 Fahrgäste im ersten Jahr

Der 17 Millionen Euro teure und 56 Meter lange "Halunder Jet" hatte seinen Vorgänger gleichen Namens im Frühjahr 2018 abgelöst. Etwa 97.000 Fahrgäste nutzten den neuen Katamaran in seiner ersten Saison, die Anfang November 2018 offiziell endete. Der Katamaran war damals auf den Philippinen gebaut und dann nach Hamburg überführt worden.

