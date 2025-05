Eröffnung in Hamburg: Für wen Airbus das "Elbair" gebaut hat Stand: 19.05.2025 14:56 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus hat am Montag in Hamburg ein neues Dienstleistungszentrum eröffnet: Das Gebäude-Ensemble "Elbair" befindet sich direkt am Werkstor in Finkenwerder - mit Supermarkt, Hotel und dem Airbus-Besucherzentrum.

Auf den ersten Blick sieht das neue "Elbair" aus wie ein weiteres Einkaufszentrum am Stadtrand: Moderne, schwarz-weiß gestaltete Gebäude, zwei bis drei Stockwerke hoch. Von oben aus betrachtet sind sie einem Flugzeug-Propeller nachempfunden. Das Besondere: Dieses Zentrum gehört zu Airbus, der Flugzeugbauer ist der Hauptmieter.

Werksführungen und Vertragsabschlüsse

Airbus will das am Montag eröffnete "Elbair" nicht nur als Besucherzentrum für seine Werksführungen nutzen. Über der Bäckerei und dem Restaurant werden künftig die millionenschweren Verträge mit der Kundschaft aus aller Welt abgeschlossen. In schicken aber schlichten Büro-Räumlichkeiten. Und weil Airbus internationale Kundschaft hat, gibt es hier zum Beispiel auch einen Gebetsraum.

Anwohnende können Lebensmittel einkaufen

Aber auch die Menschen in Finkenwerder sollen von dem neuen "Elbair"-Zentrum profitieren, denn am westlichen Ortsrand gibt es bislang nur wenig Einzelhandel. Zur Eröffnung kamen unter anderem Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und der Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (beide SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.05.2025 | 15:00 Uhr