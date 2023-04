Stand: 04.04.2023 12:21 Uhr Ernst Deutsch Theater bekommt neue Doppelspitze

Zu Beginn der Spielzeit 2025/26 übergibt Intendantin Isabella Vértes-Schütter die künstlerische Leitung des Ernst Deutsch Theaters an ihren Sohn Daniel Schütter und Ayla Yeginer. Das nach eigenen Angaben größte Privattheater Deutschlands bekommt damit eine Doppelspitze, wie es am Dienstag mitteilte. Yeginer ist Regisseurin und aktuelle Co-Schauspieldirektorin am Theater für Niedersachsen, Schütter arbeitet als Schauspieler, Musiker und Regisseur. Jens-Peter Löwendorf gehöre weiterhin als kaufmännischer Geschäftsführer zur Direktion des Theaters.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 04.04.2023 | 19:00 Uhr