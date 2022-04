Stand: 22.04.2022 07:18 Uhr Ernst Deutsch Theater: "Onkel Wanja" feiert Premiere

Am Donnerstagabend hat "Onkel Wanja" im Ernst Deutsch Theater Premiere gefeiert. In Tschechows Tragikomödie geht es um ein russisches Familiengut. Die Hauptrolle spielte Boris Aljinovic, den viele vom Berliner "Tatort" kennen. Das Hamburger Publikum war sich hinterher nicht ganz einig. Neben langem Applaus gab es auch Kritik an der Inszenierung. | Sendedatum NDR 90,3: 22.04.2022 08:00

