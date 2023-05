Stand: 05.05.2023 16:31 Uhr Erneutes Urteil wegen Bestechlichkeit gegen Ex-Bauhof-Leiter

Der frühere Leiter des Bauhofs Wandsbek muss für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Hamburger Landgericht verurteilte den 55-Jährigen am Freitag erneut wegen Bestechlichkeit im besonders schweren Fall und Untreue. Er soll bei der Vergabe von Straßenbauarbeiten durch falsche und überhöhte Rechnungen über 136.000 Euro privat einkassiert haben. Der Stadt Hamburg entstand insgesamt ein Schaden von 450.000 Euro. Der frühere Bauhofleiter war in einem früheren Verfahren bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden und ist bereits in Haft.

