Erneuter Warnstreik bei Lufthansa trifft auch Hamburgs Flughafen Stand: 19.02.2024 16:37 Uhr Passagiere müssen sich erneut auf viele Flugausfälle bei der Lufthansa einstellen. Die Gewerkschaft ver.di ruft das Bodenpersonal zu einem neuen Warnstreik auf, der voraussichtlich bis Mittwoch andauert. Auch Hamburg ist betroffen.

Ver.di bestätigte, dass in einigen Bereichen der Warnstreik des Bodenpersonals bereits am Montag um 20 Uhr beginnen soll. Aufgerufen seien zu diesem Zeitpunkt bereits Kräfte bei der Technik, der Logistik, der Fracht und der IT, sagte ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky. Am Dienstagmorgen um 4 Uhr folgt dann das Bodenpersonal der Lufthansa an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Der Streik soll nach Angaben der Gewerkschaft am Mittwoch gegen 7 Uhr enden.

Laut Fluggesellschaft mehr als 100.000 Fluggäste betroffen

Die Lufthansa kann während des Streiks nach eigener Einschätzung nur 10 bis 20 Prozent ihres eigentlich geplanten Programms in die Luft bringen. Bei der ersten Warnstreikwelle vor knapp zwei Wochen waren rund 900 Flüge ausgefallen und mehr als 100.000 Passagiere und Passagierinnen hatten umplanen müssen.

In Hamburg fallen mehr als 40 Verbindungen aus

In Hamburg fallen laut Flugplan bereits am Montagabend zwei Flüge nach Frankfurt aus. Am Dienstag wurden jeweils mehr als zehn Abflüge und Ankünfte von und nach Frankfurt und München gestrichen. Die Lufthansa warnte davor, trotz eines annullierten Fluges zum Flughafen zu kommen, weil Umbuchungsschalter nicht besetzt werden könnten. Wer einen innerdeutschen Flug gebucht hat, könne sein Ticket kostenlos umbuchen oder auf lufthansa.com in einen Bahnvoucher wandeln.

Flugausfälle auch in Bremen und Hannover

In Bremen und Hannover selbst wird nicht gestreikt, es dort aber trotzdem zu Ausfällen kommen. In beiden Städten fallen laut eines Sprechers am Dienstag alle Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt am Main und München aus. Wegen des Warnstreiks können die Maschinen dort nicht abgefertigt werden. Erste Ausfälle gibt es auch hier schon am Montagabend: In Bremen fällt die Spätmaschine aus Frankfurt aus, in Hannover die Lufthansa-Spätmaschine nach Frankfurt. Am Dienstag werden sowohl in Bremen als auch in Hannover je neun Starts und neun Landungen gestrichen. Am Mittwoch falle in Bremen außerdem ein Flug nach Frankfurt aus, fügte ein Sprecher hinzu.

Hintergrund des Lufthansa-Streiks

Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di geht es bei dem Warnstreik um die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden - bei der Deutschen Lufthansa sowie weiteren Konzerngesellschaften. Auch in der dritten Verhandlungsrunde am 12. Februar 2024 sei es zu keiner Einigung gekommen. Das Angebot der Arbeitgeber aus der zurückliegenden Verhandlungsrunde sei von der großen Mehrheit der Beschäftigten abgelehnt worden. Kritisiert werden unter anderem die deutlich geringeren Erhöhungen für Bodenbeschäftigte im Vergleich zu anderen Berufsgruppen im Konzern. Auch sei der Konzern bislang nicht bereit, den Beschäftigten einen Teil ihres Einkommensverzichts aus der Corona-Pandemie nun in Zeiten von Rekordgewinnen wieder zurückzugeben.

