Stand: 17.05.2023 20:50 Uhr Erneuter Unfall im A7-Tunnel bei Schnelsen

Im A7-Tunnel bei Schnelsen ist am Mittwochmittah ein Motorradfahrer verletzt worden, als er mit einem Lkw zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich an derselben Stelle, an der bereits am Dienstag ein Geländewagen mit zwei Lkw kollidiert war. Auch am Mittwoch musste die Autobahn A7 auf einen Fahrstreifen verengt werden und ebenso führte dies zu einem Stau mit langen Wartezeiten.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.05.2023 | 19:30 Uhr