Erneuter Rekord bei Einbürgerungen in Hamburg erwartet

Stand: 27.06.2024 06:38 Uhr

In Hamburg wollen sich in diesem Jahr so viele Menschen einbürgern lassen wie noch nie. Mehr als 25.600 Anträge liegen aktuell dem Amt für Migration in der Hammer Straße vor. Grund für den Run auf den deutschen Pass ist das reformierte Staatangehörigkeitsrecht, das jetzt in Kraft getreten ist.