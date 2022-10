Stand: 10.10.2022 21:34 Uhr Erneute Proteste vor dem iranischen Generalkonsulat in Winterhude

Vor dem iranischen Generalkonsulat an der Bebelallee haben am Montagnachmittag erneut Menschen gegen das Regime in Teheran protestiert. Nach dem Ende der Kundgebung versuchten einige Demonstrierende, auf das Gelände des Konsulats zu gelangen. Zwei Menschen wurden festgenommen, als Steine auf das Gebäude geworfen wurden.

