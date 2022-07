Erneute Kritik an Erweiterung der FC St. Pauli-Trainingsplätze Stand: 15.07.2022 09:26 Uhr Das Trainingsgelände des FC St. Pauli an der Kollaustraße soll in den kommenden Jahren deutlich größer werden, um den Anforderungen der Deutschen Fußballliga gerecht zu werden. BUND und Die Linke üben Kritik.

Sieben Kunstrasenplätze und ein ganz neues Gebäude sind auf dem Trainingsgelände vom FC St. Pauli an der Kollaustraße geplant. Stephan Jersch von den Linken kritisiert den Senat hinsichtlich der geplanten Erweiterung in mehrfacher Hinsicht. Vor allem, weil die neuen Kunstrasenplätze auch im Überschwemmungsgebiet der Kollau entstehen sollen. Nach alternativen Standorten werde gar nicht mehr gesucht.

AUDIO: Streit um Erweiterung von St. Pauli-Trainingsgelände geht weiter (1 Min) Streit um Erweiterung von St. Pauli-Trainingsgelände geht weiter (1 Min)

Umweltschützer befürchten erheblichen Eingriff in die Natur

Das wiederum sorgt auch die Umweltschützerinne und -schützer vom BUND. Sie befürchten einen erheblichen Eingriff in die Natur durch den Kunstrasen. Deshalb wollen die Umweltschützer und -schützerinnen die Planungen stoppen.

Linke kritisieren Teilfinanzierung durch die Stadt Hamburg

Zweiter Kritikpunkt: Dass die Stadt Hamburg an der Finanzierung des Projekts beteiligt ist. Das ergibt eine Anfrage des linken Abgeordneten an den Senat. Demnach teilen sich Stadt und der FC St. Pauli einen Teil der Kosten für das Projekt. Warum die Stadt dafür Geld investieren muss, entziehe sich seinem Verständnis, so Jersch gegenüber NDR 90,3. Denn es gehe ja um Anforderungen der deutschen Fußballliga - und die wird privatwirtschaftlich geführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 15.07.2022 | 07:00 Uhr