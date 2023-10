Erneute Hamburger Olympia-Bewerbung? Stimmungstest geplant Stand: 06.10.2023 12:17 Uhr Bewirbt sich Hamburg noch einmal für Olympische Sommerspiele? Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will nun herausfinden, wie die Stimmung in der Stadt zu einer neuen Bewerbung ist.

Olympiabewerbung - ja oder nein? Das will der DOSB mit den Hamburgerinnen und Hamburgern diskutieren und lädt deshalb am 21. Oktober zu einem Dialogforum in der Handelskammer ein. Klar ist schon jetzt: Wenn es eine neue Bewerbung geben sollte, dann nicht mit Hamburg allein, weil zum Beispiel ein Leichtathletikstadion fehlt.

Gemeinsame Bewerbung mehrerer Städte

Der DOSB hat momentan fünf Städte und Regionen als mögliche Olympia-Ausrichter ins Auge gefasst. Von denen könnten einige gemeinsam als deutsche Olympiabewerbung ins Rennen gehen. Eine dieser Städte ist Hamburg. Die Bewerbung könnte sich dabei frühestens auf die Sommerspiele 2036 beziehen.

Kein Bau von neuen Stadien nötig

Bei der letzten Hamburger Olympiabewerbung 2015 wurde beispielsweise kritisiert, dass große Sportstätten gebaut werden müssten, die man hinterher nicht brauche. Das wäre aber bei einer gemeinsamen Bewerbung von mehreren Städten nun nicht mehr so. Auch ein großes Olympisches Dorf und andere große Bauprojekte wären nicht nötig.

Finanzierung soll vorab geklärt sein

Sportsenator Andy Grote (SPD) spricht von einem neuen Angebot, dass man der Stadt machen wolle. Hamburg wolle sich nur dann an einer Bewerbung beteiligen, wenn der Bund voll dahinterstehe und die Finanzierung geklärt sei. Der Hamburger Sportbund will eine Olympiabewerbung unterstützen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Olympia