Stand: 13.12.2023 15:58 Uhr Erneut tödlicher Radfahrer-Unfall mit Lkw in Hamburg

Der Mann ist am Mittwochnachmittag in Hamburg-Wilhelmsburg von einem Lkw überfahren worden. Er war auf der Neuhöfer Straße unterwegs, als ihn der Fahrer des Lastwagens offenbar übersehen hat und erfasste. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.12.2023 | 16:00 Uhr