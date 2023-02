Stand: 22.02.2023 14:38 Uhr Erneut schwerer Unfall mit Lkw und Radfahrer

Laut Polizei ist am Dienstagnachmittag in Horn ein Radfahrer von einem Sattelzug erfasst worden. Grund war offenbar, dass der Fahrer des Sattelzuges nach rechts in den Horner Brückenweg eingebogen ist. Der 36-Jährige Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Zuletzt gab es Anfang Februar einen Unfall in der Hafencity, bei dem eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst wurde und ums Leben kam.

