Stand: 05.08.2023 06:35 Uhr Erneut schwerer Arbeitsunfall bei Aurubis

Beim Kupferproduzenten Aurubis hat es am Freitagnachmittag wieder einen Arbeitsunfall gegeben. Ein 53-Jähriger wurde auf dem Betriebsgelände am Müggenburger Hauptdeich auf der Veddel von einem fahrenden Kranhaken in 25 Meter Höhe eingequetscht. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Wie der Unfall passieren konnte, untersucht jetzt das Landeskriminalamt. Bei Aurubis hatte es im Mai einen schweren Arbeitsunfall gegeben: Drei Mitarbeiter im Alter von 24, 49 und 53 Jahren starben, weil Stickstoff ausgetreten war.

