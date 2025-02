Erneut aus Psychiatrie geflohen: Hamburger Polizei fasst Mann Stand: 12.02.2025 17:32 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Mittwochnachmittag einen entflohenen psychisch kranken Mann gefasst. Der 26-Jährige war in Rissen aus der geschlossenen Psychiatrie verschwunden - nicht zum ersten Mal.

Der 26-jährige Gesuchte war im Dezember mit einem Messer über den Weihnachtsmarkt in Altona gelaufen. Passanten riefen damals die Polizei, die ihn festnahm. Der Mann kam in die Psychiatrie der Asklepios Klinik in Rissen. Dort brach er Ende Januar aus, wurde aber gefasst.

Polizei findet 26-Jährigen in Sülldorf

Am Mittwoch gelang ihm nun erneut die Flucht. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte durchsuchten auch die Wohnung des Mannes in der Holstenstraße in Altona. Zwischenzeitlich war auch der S-Bahnverkehr in Rissen unterbrochen. Der Polizeihubschrauber "Libelle" war in der Luft, um die Suche zu unterstützen. Am späten Nachmittag konnten Einsatzkräfte in Sülldorf den 26-Jährigen schließlich in Gewahrsam nehmen. Sie brachten ihn zurück in die geschlossenen Psychiatrie nach Rissen.

