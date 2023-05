Erneut Wölfe in Hamburg gesichtet Stand: 05.05.2023 14:55 Uhr Wölfe kommen auch bis nach Hamburg. Laut Umweltbehörde wurden am vergangenen Dienstag jeweils in Curslack und Altengamme mehrere Aufnahmen gemacht.

Der erste Wolf wurde am Dienstagmittag gesichtet, eine Überwachungskamera filmte ihn in Curslack. Der Film wurde der Polizei übergeben und von Wolfsbetreuerinnen und -betreuern ausgewertet. Um 15 Uhr sah eine Spaziergängerin den Wolf dann in Altengamme und filmte ihn mit ihrem Handy. Auch hier war es ein eindeutiger Nachweis, wie durch die TU Dresden bestätigt wurde.

Vermutlich ein zweiter Wolf bei Geesthacht

Am Dienstagnachmittag meldete zudem ein Mann einen Wolf in den Besenhorster Sandbergen in Geesthacht. Das Tier sei nur 20 Meter neben ihm vorbeigestreift und auffällig dünn gewesen.

Letzte Wolfsichtung im März in Volksdorf

Zuletzt war im März eine Wölfin in Hamburg. Das Tier war in in Volksdorf gesichtet worden und eine Haarprobe gab Gewissheit. Insgesamt gab es seit 2013 zwölf eindeutige Wolfs-Sichtungen im Stadtgebiet. 2018 hatte ein Wolf in Schnelsen sogar ein Schaf gerissen. Alle Tiere waren wohl auf der Durchreise.

Hamburgs Umweltbehörde gibt mittlerweile Verhaltenstipps: Bei einer Wolfsbegegnung nicht weglaufen, sondern Krach machen - und notfalls einen Stock oder Stein nach ihm werfen.

Weitere Informationen Begegnung mit einem Wolf: Wie verhalte ich mich richtig? In Norddeutschland gibt es immer mehr Wölfe. Bei einer Begegnung kommt es auf das richtige Verhalten an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.05.2023 | 12:00 Uhr