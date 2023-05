Stand: 05.05.2023 13:02 Uhr Erneut Wölfe am Hamburger Stadtrand gesichtet

In Hamburg sind wieder Wölfe gesichtet worden. Laut Umweltbehörde wurden am vergangenen Dienstag jeweils in Curslack und Altengamme mehrere Aufnahmen gemacht. Zunächst von einer Überwachungskamera, später von einer Frau, die ein Tier mit ihrem Handy filmen konnte. Der zuständige Wolfsexperte für Hamburg konnte die Tiere aus den Videos eindeutig als Wolf identifizieren. Ein Behördensprecher sagte, dass es nicht eindeutig zu erkennen sei, ob es sich um zwei verschiedene Wölfe gehandelt habe. Zuletzt war im März ein Wolf in Volksdorf gesichtet worden.

