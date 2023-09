Stand: 15.09.2023 18:32 Uhr Erneut Prügelei am Jungfernstieg in Hamburg

Am Jungfernstieg hat es Donnerstagabend erneut eine Prügelei gegeben - wieder mit einem Verletzten. Laut Polizei sollen drei junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren am Alsteranleger einen 18-Jährigen zusammengeschlagen haben. Das Opfer erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Wenig später fassten die Beamtinnen und Beamten die drei Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. In der letzten Zeit sind am Jungfernstieg immer wieder Streits unter jungen Menschen eskaliert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.09.2023 | 17:00 Uhr