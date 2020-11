Erneut Proteste in Hamburg gegen Tierversuchslabor

Stand: 21.11.2020 09:14 Uhr

Erneut gibt es Protest gegen die Hamburger Tierversuchsfirma Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT). Tierschützer demonstrieren am Sonnabend unter anderem gegen den Betrieb des Labors in Neugraben - aber nur online.