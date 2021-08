Erneut Fliegerbombe am Großmoordamm gefunden Stand: 18.08.2021 18:44 Uhr Im Hamburger Stadteil Gut Moor ist am Mittwoch bei Bauarbeiten am Großmoordamm erneut eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Abend entschärft werden.

Der Kampfmittelräumdienst hat einen Sperrradius von 300 Metern rund um den Fundort festgelegt. In dem Bereich wohnen nur wenige Menschen und von Sperrungen sind keine größeren Straßen betroffen. Der Zugverkehr Richtung Bremen und Hannover auf der nahe gelegenen Bahnstrecke sowie der Bahnhof Harburg werden jedoch vorübergehend gesperrt. Die Bombe soll noch am Abend unschädlich gemacht werden. Bereits am Montag war am Großmoordamm eine Bombe gefunden worden, die erfolgreich entschärft wurde.

