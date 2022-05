Stand: 07.05.2022 06:20 Uhr Erneut Filiale eines Bio-Supermarkts überfallen

In Hamburg ist schon wieder eine Filiale des Bio-Supermarkts Tjaden's überfallen worden - diesmal in der Martinistraße in Eppendorf. Dabei soll ein bewaffneter Mann am frühen Feitagabend Bargeld erbeutet haben. Bei der anschließenden Großfahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte er aber nicht gefasst werden. In den vergangenen Monaten war die Tjaden's Filiale an der Fruchtallee insgesamt fünf Mal ausgeraubt worden. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.