Stand: 22.04.2025 18:46 Uhr Erneut Fehlalarm im Westfield-Einkaufszentrum in der Hafencity

Im Westfield-Einkaufszentrum im Überseequartier hat es am späten Dienstagnachmittag erneut einen Feueralarm gegeben. Es stellte sich aber schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, wie zuerst das Hamburger Abendblatt berichtete. Um 17.19 Uhr war der Alarm bei der Feuerwehr Hamburg eingegangen. Nach Informationen von NDR 90,3 hatte eine Brandmeldeanlage in einem Gastrobereich ausgelöst. Besucherinnen und Besucher mussten für kurze Zeit das Gebäude verlassen, konnten aber nach wenigen Minuten wieder reingehen. Erst am Karsonnabend sowie am 10. April, zwei Tage nach der Eröffnung, hatten die Brandanmeldeanlagen ausgelöst Ein Feuerwehrsprecher sagte auf Nachfrage, dass es gerade am Anfang bei so einem neuen großen Gebäude Fehlalarme geben kann, weil noch Bauarbeiten durchgeführt werden.

