Stand: 02.02.2023 19:00 Uhr Ermittlungen nach tödlichem Abbiegeunfall laufen

Die Hamburger Polizei untersucht weiter, wie es zu dem tödlichen Lkw-Abbiegeunfall am Montagnachmittag in der Hafencity kommen konnte. Denn der Lastwagen, der eine 33-jährige Radfahrerin erfasste und tötete, hatte einen Abbiegeassistenten. Ob dieser nicht funktionstüchtig war oder missachtet wurde, wird aktuell ermittelt. Am Sonnabend soll am Unfallort eine Mahnwache für die getötete Frau stattfinden.

